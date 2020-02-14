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У Єгипті зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     14.02.2020 - 19:27
У Єгипті зафіксували перший випадок зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Коронавірус виявили в іноземця

Міністерство охорони здоров'я Єгипту сьогодні, 14 лютого, оголосило про виявлення першого випадку зараження коронавірусом COVID-19 в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

За даними єгипетського відомства, захворювання коронавірусом було діагностоване в іноземця. Лабораторні аналізи хворого були позитивними, однак у нього немає жодних симптомів зараження вірусом.

Хворого коронавірусом іноземця ізолювали на 14 днів, впродовж цього періоду він перебуватиме під наглядом лікарів.

У міністерстві зазначили, що про виявлення коронавірусу негайно було проінформовано Всесвітню організацію охорони здоров'я, а також було вжито всіх необхідних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Пекіну ввела обов'язковий двотижневий карантин для всіх прибулих в місто з метою уникнення поширення коронавірусу. Особи, які відмовляться від 14-денної ізоляції, будуть притягнуті до відповідальності.

Також РБК-Україна писало, що у Японії кількість хворих коронавірусом COVID-19 зросла до 254 осіб. Лише за останню добу в країні було підтверджено 4 нові випадки зараження коронавірусом. Більшість заражених перебувають на круїзному лайнері Diamond Princess.

Крім того, станом на ранок 14 лютого, у світі зареєстровано майже 65 тис. лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом. Летальними виявилися 1383 випадки.

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