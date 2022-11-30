Для ефективного захисту. У Польщі вважають, що Patriot краще розмістити на заході України

За його словами, що для ефективного захисту систему Patriot, яку Німеччина хоче передати, потрібно розмістити саме у західній частині України.

"Patriot

Нагадаємо, що після падіння ракети у Польщі влада Німеччини запропонувала передали систему ППО Patriot, щоб розмістити її на українсько-польському кордоні.

При цьому Польща попросила Німеччину надати Patriot Україні, аби захисники небо від ракет. Проте Німеччина зазначила, що дані системи ППО призначені лише для країн-членів НАТО.

Більше детально про систему Patriot та її переваги - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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