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Для ефективного захисту. У Польщі вважають, що Patriot краще розмістити на заході України

Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (facebook com PoselMariuszBlaszczak)
Автор: Наталія Юрченко

У Польщі впевнені, що систему протиповітряної оборони Patriot потрібно розмістити в Україні. Це допоможе захистити схід Польщі від ракет.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio24.

За його словами, що для ефективного захисту систему Patriot, яку Німеччина хоче передати, потрібно розмістити саме у західній частині України.

"Patriot

Нагадаємо, що після падіння ракети у Польщі влада Німеччини запропонувала передали систему ППО Patriot, щоб розмістити її на українсько-польському кордоні.

При цьому Польща попросила Німеччину надати Patriot Україні, аби захисники небо від ракет. Проте Німеччина зазначила, що дані системи ППО призначені лише для країн-членів НАТО.

Більше детально про систему Patriot та її переваги - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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ПВОПольща