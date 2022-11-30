Для эффективной защиты. В Польше считают, что Patriot лучше разместить на западе Украины

По его словам, для эффективной защиты систему Patriot, которую Германия хочет передать, нужно разместить именно в западной части Украины.

" Patriot

Напомним, что после падения ракеты в Польше власти Германии предложили передать систему ПВО Patriot, чтобы разместить ее на украинско-польской границе.

При этом Польша попросила Германию предоставить Patriot Украине, чтобы защитить небо от ракет. Однако Германия отметила, что данные системы ПВО предназначены только для стран-членов НАТО.

Более подробно о системе Patriot и ее преимуществах - можно узнать в материале РБК-Украина.

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