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Для эффективной защиты. В Польше считают, что Patriot лучше разместить на западе Украины

Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (facebook com PoselMariuszBlaszczak)
Автор: Наталья Юрченко

В Польше уверены, что систему противовоздушной обороны Patriot следует разместить в Украине. Это поможет защитить восток Польши от ракет.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio24.

По его словам, для эффективной защиты систему Patriot, которую Германия хочет передать, нужно разместить именно в западной части Украины.

" Patriot

Напомним, что после падения ракеты в Польше власти Германии предложили передать систему ПВО Patriot, чтобы разместить ее на украинско-польской границе.

При этом Польша попросила Германию предоставить Patriot Украине, чтобы защитить небо от ракет. Однако Германия отметила, что данные системы ПВО предназначены только для стран-членов НАТО.

Более подробно о системе Patriot и ее преимуществах - можно узнать в материале РБК-Украина.

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ПВОПольша