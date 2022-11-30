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Для ефективного захисту. У Польщі вважають, що Patriot краще розмістити на заході України

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Варшава, Середа 30 листопада 2022 16:34
Для ефективного захисту. У Польщі вважають, що Patriot краще розмістити на заході України Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (facebook com PoselMariuszBlaszczak)
Автор: Наталія Юрченко

У Польщі впевнені, що систему протиповітряної оборони Patriot потрібно розмістити в Україні. Це допоможе захистити схід Польщі від ракет.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio24.

За його словами, що для ефективного захисту систему Patriot, яку Німеччина хоче передати, потрібно розмістити саме у західній частині України.

"Для ефективного прикриття східної Польщі Patriot найкраще було б розміститися на заході України. Бо це найефективніший захист нашої країни з військової точки зору", - сказав міністр.

Нагадаємо, що після падіння ракети у Польщі влада Німеччини запропонувала передали систему ППО Patriot, щоб розмістити її на українсько-польському кордоні.

При цьому Польща попросила Німеччину надати Patriot Україні, аби захисники небо від ракет. Проте Німеччина зазначила, що дані системи ППО призначені лише для країн-членів НАТО.

Більше детально про систему Patriot та її переваги - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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