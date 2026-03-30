Ефективність зросла на 55%: Сирський розкрив успіхи українських дронів-перехоплювачів

"З початку весни наші БпЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 тисячі повітряних цілей противника. Найвищу ефективність демонструють дрони українського виробництва", - наголосив він.

Водночас він заявив, що Україна потребує подальшого нарощування кількості дронів-перехоплювачів, зокрема із системами автоматичного наведення.

"Ворог не припиняє атак - навпаки, збільшує виробництво, модернізує безпілотники та удосконалює їх застосування", - зауважив Сирський.

За його словами, від початку березня українські гелікоптери знищили 379 ударних безпілотників росіян. Генерал додав, що ворожі цілі також ефективно знищують зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та окремі зенітні кулеметні батальйони.

"Окрему увагу приділяємо впровадженню штучного інтелекту та підвищенню рівня автоматизації у застосуванні систем ППО - як для дронів-перехоплювачів, так і для авіаційних і наземних вогневих засобів", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

Нагадуємо, БФ "Спільнота Стерненка" та виробник "Дикі Шершні" повідомили про впровадження дистанційного керування для перехоплювачів Sting, які вже успішно пройшли перші випробування.