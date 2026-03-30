RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Эффективность выросла на 55%: Сырский раскрыл успехи украинских дронов-перехватчиков

14:16 30.03.2026 Пн
2 мин
С начала весны ВСУ уничтожили более 2300 вражеских воздушных целей
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Мартовские показатели по количеству боевых вылетов дронов-перехватчиков и уничтоженных целей выросли почти на 55% по сравнению с февралем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"С начала весны наши БпЛА-перехватчики уже уничтожили более 2,3 тысячи воздушных целей противника. Самую высокую эффективность демонстрируют дроны украинского производства", - подчеркнул он.

В то же время он заявил, что Украина нуждается в дальнейшем наращивании количества дронов-перехватчиков, в частности с системами автоматического наведения.

"Враг не прекращает атак - наоборот, увеличивает производство, модернизирует беспилотники и совершенствует их применение", - отметил Сырский.

По его словам, с начала марта украинские вертолеты уничтожили 379 ударных беспилотников россиян. Генерал добавил, что вражеские цели также эффективно уничтожают зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и отдельные зенитные пулеметные батальоны.

"Особое внимание уделяем внедрению искусственного интеллекта и повышению уровня автоматизации в применении систем ПВО - как для дронов-перехватчиков, так и для авиационных и наземных огневых средств", - рассказал главнокомандующий ВСУ.

Напоминаем, БФ "Сообщество Стерненко" и производитель "Дикие Шершни" сообщили о внедрении дистанционного управления для перехватчиков Sting, которые уже успешно прошли первые испытания.

Отметим, глава оборонного кластера Brave1 сообщил о начале продаж дронов X1 Jet и X2 Jet на маркетплейсе. Он отметил их уникальные возможности и рекордную скорость среди украинских дронов.

Ранее в этом месяце Министерство обороны допустило к использованию новый украинский дрон-перехватчик JEDI Shahed Hunter. Он способен автоматически обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
