Єдиний спосіб покарати "тут і зараз": Подоляк закликав до експортної блокади Росії

Будь-які торговельні відносини з Росією розглядаються як підтримка терористичного угруповання. Експортна блокада країни стане покаранням для неї за злочини проти України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Сьогодні будь-які торговельні відносини з Росією розглядаються як підтримка терористичного угруповання, лідер (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) якого розшукується як міжнародний злочинець за військові злочини та геноцид українців. Повна експортна блокада Росії - єдиний спосіб покарати Москву за ці злочини "тут і зараз", - пише Михайло Подоляк.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Bloomberg, низка союзників України, серед яких й США, розглядають запровадження практично повної заборони експорту товарів до Росії.
Також радник голови Офісу президента Подоляк пояснив чому оборона Бахмуту має настільки важливе стратегічне значення для України.
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