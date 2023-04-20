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Единственный способ наказать "здесь и сейчас": Подоляк призвал к экспортной блокаде России

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Любые торговые отношения с Россией рассматриваются как поддержка террористической группировки. Экспортная блокада страны станет наказанием для нее за преступления против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Сегодня любые торговые отношения с Россией рассматриваются как поддержка террористической группировки, лидер (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) которой разыскивается как международный преступник за военные преступления и геноцид украинцев. Полная экспортная блокада России - единственный способ наказать Москву за эти преступления "здесь и сейчас", - пишет Михаил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Bloomberg, ряд союзников Украины, среди которых и США, рассматривают введение практически полного запрета на экспорт товаров в Россию.

Также советник главы Офиса президента Подоляк объяснил, почему оборона Бахмута имеет столь важное стратегическое значение для Украины.

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