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Низка ключових союзників України обговорює майже повну заборону експорту до РФ, - Bloomberg

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Четвер 20 квітня 2023 15:43
Низка ключових союзників України обговорює майже повну заборону експорту до РФ, - Bloomberg Фото: низка ключових союзників України обговорює майже повну заборону експорту до РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Частина союзників України, зокрема США, розглядає запровадження практично повної заборони експорту товарів до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання зазначає, що, за словами неназваних джерел, чиновники країн "Великої сімки" обговорюють такі обмеження перед травневим самітом у Японії. При цьому планується приєднати до заборони експорту і країни Євросоюзу. Подібна ідея знаходиться на стадії обговорень, її можуть переглянути.

Співрозмовники видання уточнили, що обмеження передбачають заборону експорту всіх товарів, лише якщо вони не внесені до списку винятків. При цьому зараз продаж товарів Росії дозволений, якщо цього не забороняють санкції.

Якщо такий крок буде схвалено, то лідери країн G7 мають узгодити список винятків. Ймовірно, там будуть ліки та сільськогосподарська продукція, додають журналісти.

У Bloomberg наголошують, що зараз є серйозні перешкоди для запровадження таких обмежень. Зокрема, це пов'язано з тим, що нові критерії мають схвалити всі країни ЄС, а це спричинить напружені дебати.

За даними женевської організації Trade Data Monitor, до Росії продовжують надходити товари з Європи, США, Канади та Японії на суму 66 мільярдів доларів. А члени "Великої сімки" вважають постачання надто вигідними для Кремля в умовах війни. Тим більше, що РФ продовжує знаходити шляхи обходу санкцій, пише видання.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що вЄвросоюзі припускають, що санкції проти Росії досягли свого ліміту.

Також ми писали, що Росія через санкції зіткнулася з проблемами ремонту іноземного енергообладнання.

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