ua ru
Чт, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зриваємо ключовий план Кремля. Подоляк пояснив важливість оборони Бахмуту

Новость на русском →
Четвер 20 квітня 2023 12:38
Зриваємо ключовий план Кремля. Подоляк пояснив важливість оборони Бахмуту Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Оборона Бахмуту має стратегічне значення для України. В першу чергу, це зриває плани Кремля щодо виходу до кордонів Луганської та Донецької областей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Про головне. Оборона Бахмута має стратегічне значення. Україна вже понад 9 місяців стримує наступальний потенціал Росії. ЗСУ знищують найбільш професійні підрозділи ворога та зривають ключовий план Кремля - вихід до кордонів Луганської та Донецької областей. Все інше - згодом", - пише радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, контрнаступ українських сил буде "сюрпризом, який найменше очікують" у Росії.

Як розповів командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, наші воїни стримують натиск російських окупантів у динамічних боях у районі Бахмута та завдають значних втрат ворогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб оновив втрати Росії в Україні
Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб оновив втрати Росії в Україні
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни