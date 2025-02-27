Єдиний шлях до миру. Стармер готовий відправити сухопутні війська та авіацію до України

Британія готова відправити своїх військовослужбовців в Україну в ролі миротворців. Це єдиний шлях до миру в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера.
"Незабаром буде 80-та річниця перемоги над нацизмом в Європі, і Америка та Сполучене Королівство стояли бік о бік для досягнення миру. І зараз ми стоїмо, щоб зупинити війну в Україні", - наголосив прем'єр.
Він подякував Сполученим Штатам за їх підхід для того, щоб зупинити війну та наголосив, що це буде має бути угода, яка буде гарно прийнята в Україні та всьому світі.
"США можуть дати літаки й зброю для того, щоб підтримати цю угоду. Лише таким чином мир буде тривати. Ми не дамо Путіну можливості відновити цю війну. Європейські лідери підтримують нас у цьому", - зауважив Стармер.
Водночас британський прем'єр зауважив, що його країна готова зробити все, "включно з використанням наших військовослужбовців як миротворців, тому що це єдиний шлях миру".
"Я тісно співпрацюю з європейськими лідерами і я чітко заявляю, що Великобританія готова відправити сухопутні війська і підняти літаки в повітря, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб, щоб мир тривав", - додав він.
Нагадаємо, що сьогодні, 27 лютого, американський президент Дональд Трамп провів зустріч з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Політики зокрема обговорили війну Росії проти України.
Зауважимо, що Трамп під час розмови зазначив, що США провели "хороші переговори" з Україною та Росією. Завдяки цьому, за його словами, є значні просування в питанні мирної угоди.
Водночас варто зауважити, що під час зустрічі Трамп також сказав, що не може повірити в те, що назвав українського президента Володимира Зеленського "диктатором".
РБК-Україна також повідомляло, що американський лідер згадав і про угоду про рідкісноземельні метали. Він повідомив, що вони мають завтра підписати її з українським президентом Володимиром Зеленським.
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