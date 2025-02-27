Єдиний шлях до миру. Стармер готовий відправити сухопутні війська та авіацію до України

"Незабаром буде 80-та річниця перемоги над нацизмом в Європі, і Америка та Сполучене Королівство стояли бік о бік для досягнення миру. І зараз ми стоїмо, щоб зупинити війну в Україні", - наголосив прем'єр.

Він подякував Сполученим Штатам за їх підхід для того, щоб зупинити війну та наголосив, що це буде має бути угода, яка буде гарно прийнята в Україні та всьому світі.

"США можуть дати літаки й зброю для того, щоб підтримати цю угоду. Лише таким чином мир буде тривати. Ми не дамо Путіну можливості відновити цю війну. Європейські лідери підтримують нас у цьому", - зауважив Стармер.

Водночас британський прем'єр зауважив, що його країна готова зробити все, "включно з використанням наших військовослужбовців як миротворців, тому що це єдиний шлях миру".

"Я тісно співпрацюю з європейськими лідерами і я чітко заявляю, що Великобританія готова відправити сухопутні війська і підняти літаки в повітря, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб, щоб мир тривав", - додав він.

