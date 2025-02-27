Единственный путь к миру. Стармер готов отправить сухопутные войска и авиацию в Украину

"Вскоре будет 80-я годовщина победы над нацизмом в Европе, и Америка и Соединенное Королевство стояли бок о бок для достижения мира. И сейчас мы стоим, чтобы остановить войну в Украине", - подчеркнул премьер.

Он поблагодарил Соединенные Штаты за их подход для того, чтобы остановить войну и подчеркнул, что это будет должно быть соглашение, которое будет хорошо принято в Украине и во всем мире.

"США могут дать самолеты и оружие для того, чтобы поддержать это соглашение. Только таким образом мир будет продолжаться. Мы не дадим Путину возможности возобновить эту войну. Европейские лидеры поддерживают нас в этом", - отметил Стармер.

В то же время британский премьер отметил, что его страна готова сделать все, "включая использование наших военнослужащих в качестве миротворцев, потому что это единственный путь мира".

"Я тесно сотрудничаю с европейскими лидерами и я четко заявляю, что Великобритания готова отправить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение вместе с нашими союзниками, потому что это единственный способ, чтобы мир продлился", - добавил он.