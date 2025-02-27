ua en ru
Чт, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Війна в Україні і не тільки: Трамп назвав теми зустрічі зі Стармером

Вашингтон, Четвер 27 лютого 2025 20:28
UA EN RU
Війна в Україні і не тільки: Трамп назвав теми зустрічі зі Стармером Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером сьогодні, 27 лютого. Сторони хочуть обговорити війну Росії проти України.

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами Трампа, для нього велика честь бачити Стармера в Овальному кабінеті. Він назвав британського прем'єра "особливою людиною".

Президент США додав, що він часто бував у Британії і збирається поїхати туди знову. Це станеться вже в найближчому майбутньому.

"Сьогодні ми будемо обговорювати багато речей. Ми будемо обговорювати Росію, Україну, будемо обговорювати торгівлю і безліч інших питань, і я думаю, ми можемо сказати, що по кожному з них у нас буде взаєморозуміння. У нас прекрасні стосунки, і, чесно кажучи, ми з прем'єр-міністром зустрічалися вже двічі. Ми дуже добре ладнаємо", - зазначив Трамп.

Візит Стармера до США

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер сьогодні, 27 лютого, перебуває з візитом у США.

Як писали західні ЗМІ, глава британського уряду може представити президенту США Дональду Трампу план відправки європейських солдатів в Україну.

За даними WSJ, такий план передбачає розміщення в Україні до 30 тисяч військових країн Європи.

При цьому план враховує і допомогу від США. Згідно з документом, американці повинні будуть "підтримувати" європейських солдатів у разі, якщо їм загрожуватиме небезпека з боку російських військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Великобританія Дональд Трамп Війна в Україні Кір Стармер
NEWS
Ердоган не виключає відправку турецьких миротворців до України, - Bloomberg
Ердоган не виключає відправку турецьких миротворців до України, - Bloomberg
DAILY
Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації
Роман Коткореспондент РБК-Україна Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації