Трамп "не може повірити", що назвав Зеленського "диктатором"

Президент США Дональд Трамп не може повірити, що назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором". Так він відповів на запитання журналіста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph .

"Хіба я це говорив, я не можу повірити, що я міг таке сказати", - сказав Трамп.

Так, політичний редактор BBC Кріс Мейсон запитав у глави Білого дому, чи вірить він зараз у сказані раніше слова на адресу Зеленського про "диктатора без виборів".

Висловлювання Трампа про Зеленського

Близько тижня тому, висловлюючи своє невдоволення через те, що в Україні не проводять президентські вибори під час війни, Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів".

Днями під час прес-конференції, Зеленський відреагував на слова Трампа про "диктатора" на його адресу. На його думку, слова Трампа не можна назвати "компліментами". Водночас він нагадав, що був законно обраний на виборах.

Додамо, що зі свого боку, Трамп відмовився назвати главу Кремля Володимира Путіна диктатором.

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