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Угода про рідкісноземи є "опорою" для безпеки України, - Трамп

Вашингтон, Четвер 27 лютого 2025 20:59
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Угода про рідкісноземи є "опорою" для безпеки України, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вважає угоду з Україною про рідкісноземельні ресурси "опорою" для української безпеки.

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) приїде до мене в п'ятницю вранці. І ми підпишемо справді дуже важливу для обох сторін угоду, бо вона справді дасть нам змогу потрапити в цю країну і працювати там", - зазначив Трамп, коментуючи угоду щодо рідкісноземів.

Він додав, що такий документ - "можна сказати, опора".

The Guardian звертає увагу, що Трамп, імовірно, не просто так використав слово "опора". Європейські чиновники зазвичай саме так називають гарантії, які хочуть отримати від США, щоб підкріпити свій можливий контингент в Україні.

Гарантії безпеки від Європи

Нагадаємо, американські чиновники вже кілька разів заявляли, що вони хочуть, аби Європа відповідала за гарантії безпеки для України. Тому європейські лідери почали обговорювати відправку в Україну своїх солдатів.

Західні ЗМІ дізналися, що план Європи передбачає відправку до 30 тисяч солдатів в Україну. Їх планують розмістити не на лінії фронту, а в кількох українських містах.

При цьому європейські країни очікують, що в такому плані братимуть участь і США. Йдеться про розміщення американських сил протиповітряної оборони в сусідніх з Україною країнах.

До слова, тільки вчора, 26 лютого, президент США Дональд Трамп заявляв, що він не збирається надавати Україні гарантії безпеки.

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