Трамп хоче домовитися щодо України перед згодою на миротворчі сили
США провели "хороші переговори" з Україною та Росією. Завдяки цьому є значні просування в питанні мирної угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, яке наводить слова американського президента Дональда Трампа.
"Ми значно просунулися в питанні мирної угоди", - сказав Трамп.
Він зауважив, що "відбулися хороші переговори" з Росією та Україною, а також зазначив, що Росія себе показала "дуже добре".
Трамп також заявив, що угода між країнами має бути досягнута до введення миротворчих сил в Україну.
Зауважимо, що це прозвучало після того, як прем'єр-міністр Британії Кір Стармер раніше цього місяця сказав, що він готовий відправити британські війська в Україну, якщо буде досягнута мирна угода.
"Забезпечити безпеку в Україні - це легка частина, угода - це складна частина" - зауважив Трамп.
Водночас американський лідер згадав і про угоду про рідкісноземельні метали, яку вони мають завтра підписати з українським президентом Володимиром Зеленським.
Трамп зауважив, що ця угода стане "гарантією безпеки для України". Зазначимо, що перед зустріччю з президентом США сьогодні Стармер заявив, що лише гарантії з боку США можуть забезпечити тривалий мир в Україні.
Нагадаємо, що сьогодні, 27 лютого, президент Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Британії. Сторони планували обговорити війну Росії проти України.
Варто зауважити, що під час цієї зустрічі Трамп сказав, що не може повірити, що назвав Зеленського "диктатором".
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