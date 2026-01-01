Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме: у МВС назвали терміни й причину

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що онлайн-дозволи на зброю почали відображатись не лише у сервісах Міністерства внутрішніх справ України, але й у застосунку "Дія".

При цьому згенерувати витяг про володіння зброєю можна у кілька кліків - онлайн.

Крім того, ми пояснювали, що потрібно зробити для отримання дозволу на зброю та хто його отримати не зможе.

