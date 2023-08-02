Як в Україні отримати дозвіл на зброю: покрокова інструкція

Фото: Як отримати дозвіл на зброю в Україні (Getty Images)

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну - питання безпеки почало турбувати людей ще більше. Багато хто замислюється над придбанням зброї для самозахисту. Це дуже серйозний та відповідальний крок.

Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році - читайте у матеріалі Styler нижче.

Що важливо знати Із 23 червня в Україні запрацював "Єдиний реєстр зброї". За даними МВС, 19588 користувачів вже авторизувалися в "Єдиному вікні громадянина". Що потрібно зробити для отримання дозволу на зброю Зайти на портал "Єдине вікно громадянина"

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відправити запит Отримати дозвіл на зброю в Україні можна згідно з п. п. 1, 2 розділу 1 Положення про дозвільну систему. Дозвільна система поширюється на: вогнепальну зброю (нарізна військових зразків, несучасна стрілецька, спортивна, навчальна, охолощена, мисливська нарізна та гладкоствольна) та бойові припаси до неї

холодну зброю (арбалети, мисливські ножі і т. д.)

пневматичну зброю калібру понад 4,5 мл та швидкістю польоту кулі понад 100 м/сек

пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів

споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, вибухові матеріали та речовини Хто не зможе отримати дозвіл на зброю в Україні Неможливість отримання дозволу на зброю насамперед пов'язані з віковими обмеженнями: з 18 років можна отримати дозвіл на придбання холодної, вихолощеної, пневматичної зброї, а також дозвіл на придбання та зберігання (носіння) газових пістолетів

з 21 року - дозвіл на придбання мисливської гладкоствольної зброї

з 25 років - дозвіл на придбання мисливської нарізної зброї. Для уточнення питань щодо реєстрації ви можете звертатися до контакт-центру "Єдиного реєстру зброї": 044-33-44-035 або чат-бот.