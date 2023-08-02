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Як в Україні отримати дозвіл на зброю: покрокова інструкція

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Середа 02 серпня 2023 10:52
Як в Україні отримати дозвіл на зброю: покрокова інструкція Фото: Як отримати дозвіл на зброю в Україні (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну - питання безпеки почало турбувати людей ще більше. Багато хто замислюється над придбанням зброї для самозахисту. Це дуже серйозний та відповідальний крок.

Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році - читайте у матеріалі Styler нижче.

Що важливо знати

Із 23 червня в Україні запрацював "Єдиний реєстр зброї". За даними МВС, 19588 користувачів вже авторизувалися в "Єдиному вікні громадянина".

Що потрібно зробити для отримання дозволу на зброю

  • Зайти на портал "Єдине вікно громадянина"
  • Авторизуватися
  • Оформити заявку
  • Прикріпити пакет необхідних документів
  • Додати сканкопії
  • Завірити копії електронним підписом
  • відправити запит

Отримати дозвіл на зброю в Україні можна згідно з п. п. 1, 2 розділу 1 Положення про дозвільну систему.

Дозвільна система поширюється на:

  • вогнепальну зброю (нарізна військових зразків, несучасна стрілецька, спортивна, навчальна, охолощена, мисливська нарізна та гладкоствольна) та бойові припаси до неї
  • холодну зброю (арбалети, мисливські ножі і т. д.)
  • пневматичну зброю калібру понад 4,5 мл та швидкістю польоту кулі понад 100 м/сек
  • пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів
  • споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, вибухові матеріали та речовини

Хто не зможе отримати дозвіл на зброю в Україні

Неможливість отримання дозволу на зброю насамперед пов'язані з віковими обмеженнями:

  • з 18 років можна отримати дозвіл на придбання холодної, вихолощеної, пневматичної зброї, а також дозвіл на придбання та зберігання (носіння) газових пістолетів
  • з 21 року - дозвіл на придбання мисливської гладкоствольної зброї
  • з 25 років - дозвіл на придбання мисливської нарізної зброї.

Для уточнення питань щодо реєстрації ви можете звертатися до контакт-центру "Єдиного реєстру зброї": 044-33-44-035 або чат-бот.

Детальніше про процедуру і як працюватиме Єдиний реєстр зброї в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна .

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Зброя в Україні инструкция