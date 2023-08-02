Як в Україні отримати дозвіл на зброю: покрокова інструкція
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну - питання безпеки почало турбувати людей ще більше. Багато хто замислюється над придбанням зброї для самозахисту. Це дуже серйозний та відповідальний крок.
Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році - читайте у матеріалі Styler нижче.
Що важливо знати
Із 23 червня в Україні запрацював "Єдиний реєстр зброї". За даними МВС, 19588 користувачів вже авторизувалися в "Єдиному вікні громадянина".
Що потрібно зробити для отримання дозволу на зброю
- Зайти на портал "Єдине вікно громадянина"
- Авторизуватися
- Оформити заявку
- Прикріпити пакет необхідних документів
- Додати сканкопії
- Завірити копії електронним підписом
- відправити запит
Отримати дозвіл на зброю в Україні можна згідно з п. п. 1, 2 розділу 1 Положення про дозвільну систему.
Дозвільна система поширюється на:
- вогнепальну зброю (нарізна військових зразків, несучасна стрілецька, спортивна, навчальна, охолощена, мисливська нарізна та гладкоствольна) та бойові припаси до неї
- холодну зброю (арбалети, мисливські ножі і т. д.)
- пневматичну зброю калібру понад 4,5 мл та швидкістю польоту кулі понад 100 м/сек
- пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів
- споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, вибухові матеріали та речовини
Хто не зможе отримати дозвіл на зброю в Україні
Неможливість отримання дозволу на зброю насамперед пов'язані з віковими обмеженнями:
- з 18 років можна отримати дозвіл на придбання холодної, вихолощеної, пневматичної зброї, а також дозвіл на придбання та зберігання (носіння) газових пістолетів
- з 21 року - дозвіл на придбання мисливської гладкоствольної зброї
- з 25 років - дозвіл на придбання мисливської нарізної зброї.
Для уточнення питань щодо реєстрації ви можете звертатися до контакт-центру "Єдиного реєстру зброї": 044-33-44-035 або чат-бот.
Детальніше про процедуру і як працюватиме Єдиний реєстр зброї в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна .