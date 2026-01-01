Единый реестр оружия временно не будет работать: в МВД назвали сроки и причину

Напомним, ранее мы рассказывали, что онлайн-разрешения на оружие начали отображаться не только в сервисах Министерства внутренних дел Украины, но и в приложении "Дія".

При этом сгенерировать выписку о владении оружием можно в несколько кликов - онлайн.

Кроме того, мы объясняли, что нужно сделать для получения разрешения на оружие и кто его получить не сможет.

Читайте также, как "Дія" начнет предупреждать украинцев о просмотре их данных в реестрах.