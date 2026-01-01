RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Единый реестр оружия временно не будет работать: в МВД назвали сроки и причину

Единый реестр оружия временно приостановит свою работу (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Министерство внутренних дел предупредило граждан, что Единый реестр оружия (ЕРО) в Украине временно не будет работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Facebook.

Когда именно и почему не будет работать ЕРО

Согласно информации МВД, работа Единого реестра оружия будет временно приостановлена:

  • с 20:00 субботы, 3 января 2026 года;
  • до 08:00 понедельника, 5 января 2026 года.

"В связи с плановым обновлением промышленной среды функциональной подсистемы "Единый реестр оружия" информационной системы МВД", - объяснили гражданам.

Отмечается, что в этот период "доступ к сервисам, использующим ЕРО, будет ограничен".

"Технические работы проводятся для повышения стабильности и безопасности работы системы", - подытожили в МВД.

Публикация МВД (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)

Стоит отметить, что Единый реестр оружия (ЕРО) - это информационно-телекоммуникационная система, которая является функциональной подсистемой единой информационной системы МВД.

Она предназначена для автоматизации учета процессов оборота оружия - до уровня стандартов операционных процедур и автоматизированного рабочего места пользователя.

В целом ЕРО обеспечивает формирование, хранение, совместное использование и верификацию информации насчет:

  • прав в сфере оборота оружия;
  • боеприпасов к нему;
  • основных частей оружия (которые имеют идентификационные номера);
  • взрывчатых материалов;
  • объектов и субъектов этих прав.

Цели автоматизации учета процессов оборота оружия:

  • улучшение контроля за соблюдением порядка изготовления, приобретения, учета, хранения, охраны и использования оружия (в том числе на объектах разрешительной системы);
  • проведение идентификации оружия или основной части оружия, которая имеет идентификационные номера, боеприпасов к нему и взрывчатых материалов;
  • обеспечение со стороны государства эффективного контроля в сфере оборота оружия, боеприпасов к нему и обращения со взрывчатыми материалами.

Напомним, ранее мы рассказывали, что онлайн-разрешения на оружие начали отображаться не только в сервисах Министерства внутренних дел Украины, но и в приложении "Дія".

При этом сгенерировать выписку о владении оружием можно в несколько кликов - онлайн.

Кроме того, мы объясняли, что нужно сделать для получения разрешения на оружие и кто его получить не сможет.

Читайте также, как "Дія" начнет предупреждать украинцев о просмотре их данных в реестрах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныпослугиОружие в УкраинеДокументы