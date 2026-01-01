ua en ru
Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме: у МВС назвали терміни й причину

Четвер 01 січня 2026 17:02
UA EN RU
Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме: у МВС назвали терміни й причину Єдиний реєстр зброї тимчасово призупинить свою роботу (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Міністерство внутрішніх справ попередило громадян, що Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ) в Україні тимчасово не працюватиме.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України у Facebook.

Коли саме й чому не працюватиме ЄРЗ

Згідно з інформацією МВС, роботу Єдиного реєстру зброї буде тимчасово призупинено:

  • з 20:00 суботи, 3 січня 2026 року;
  • до 08:00 понеділка, 5 січня 2026 року.

"У зв'язку з плановим оновленням промислового середовища функціональної підсистеми "Єдиний реєстр зброї" інформаційної системи МВС", - пояснили громадянам.

Зазначається, що у цей період "доступ до сервісів, що використовують ЄРЗ, буде обмежений".

"Технічні роботи проводяться для підвищення стабільності та безпеки роботи системи", - підсумували у МВС.

Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме: у МВС назвали терміни й причинуПублікація МВС (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)

Варто зазначити, що Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ) - це інформаційно-телекомунікаційна система, яка є функціональною підсистемою єдиної інформаційної системи МВС.

Вона призначена для автоматизації обліку процесів обігу зброї - до рівня стандартів операційних процедур та автоматизованого робочого місця користувача.

В цілому ЄРЗ забезпечує формування, зберігання, спільне використання і верифікацію інформації щодо:

  • прав у сфері обігу зброї;
  • боєприпасів до неї;
  • основних частин зброї (які мають ідентифікаційні номери);
  • вибухових матеріалів;
  • об'єктів і суб'єктів цих прав.

Мета автоматизації обліку процесів обігу зброї:

  • покращення контролю за дотриманням порядку виготовлення, придбання, обліку, зберігання, охорони та використання зброї (у тому числі на об'єктах дозвільної системи);
  • проведення ідентифікації зброї або основної частини зброї, яка має ідентифікаційні номери, боєприпасів до неї та вибухових матеріалів;
  • забезпечення з боку держави ефективного контролю у сфері обігу зброї, боєприпасів до неї та поводження з вибуховими матеріалами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що онлайн-дозволи на зброю почали відображатись не лише у сервісах Міністерства внутрішніх справ України, але й у застосунку "Дія".

При цьому згенерувати витяг про володіння зброєю можна у кілька кліків - онлайн.

Крім того, ми пояснювали, що потрібно зробити для отримання дозволу на зброю та хто його отримати не зможе.

Читайте також, як "Дія" почне попереджати українців про перегляд їхніх даних у реєстрах.

