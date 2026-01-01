Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме: у МВС назвали терміни й причину

Міністерство внутрішніх справ попередило громадян, що Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ) в Україні тимчасово не працюватиме.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України у Facebook.

Коли саме й чому не працюватиме ЄРЗ

Згідно з інформацією МВС, роботу Єдиного реєстру зброї буде тимчасово призупинено:

з 20:00 суботи, 3 січня 2026 року;

до 08:00 понеділка, 5 січня 2026 року.

"У зв'язку з плановим оновленням промислового середовища функціональної підсистеми "Єдиний реєстр зброї" інформаційної системи МВС", - пояснили громадянам.

Зазначається, що у цей період "доступ до сервісів, що використовують ЄРЗ, буде обмежений".

"Технічні роботи проводяться для підвищення стабільності та безпеки роботи системи", - підсумували у МВС.

Публікація МВС (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)

Варто зазначити, що Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ) - це інформаційно-телекомунікаційна система, яка є функціональною підсистемою єдиної інформаційної системи МВС.

Вона призначена для автоматизації обліку процесів обігу зброї - до рівня стандартів операційних процедур та автоматизованого робочого місця користувача.

В цілому ЄРЗ забезпечує формування, зберігання, спільне використання і верифікацію інформації щодо:

прав у сфері обігу зброї;

боєприпасів до неї;

основних частин зброї (які мають ідентифікаційні номери);

вибухових матеріалів;

об'єктів і суб'єктів цих прав.

Мета автоматизації обліку процесів обігу зброї: