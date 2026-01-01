ua en ru
Чт, 01 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Единый реестр оружия временно не будет работать: в МВД назвали сроки и причину

Четверг 01 января 2026 17:02
UA EN RU
Единый реестр оружия временно не будет работать: в МВД назвали сроки и причину Единый реестр оружия временно приостановит свою работу (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Министерство внутренних дел предупредило граждан, что Единый реестр оружия (ЕРО) в Украине временно не будет работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Facebook.

Когда именно и почему не будет работать ЕРО

Согласно информации МВД, работа Единого реестра оружия будет временно приостановлена:

  • с 20:00 субботы, 3 января 2026 года;
  • до 08:00 понедельника, 5 января 2026 года.

"В связи с плановым обновлением промышленной среды функциональной подсистемы "Единый реестр оружия" информационной системы МВД", - объяснили гражданам.

Отмечается, что в этот период "доступ к сервисам, использующим ЕРО, будет ограничен".

"Технические работы проводятся для повышения стабильности и безопасности работы системы", - подытожили в МВД.

Единый реестр оружия временно не будет работать: в МВД назвали сроки и причинуПубликация МВД (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)

Стоит отметить, что Единый реестр оружия (ЕРО) - это информационно-телекоммуникационная система, которая является функциональной подсистемой единой информационной системы МВД.

Она предназначена для автоматизации учета процессов оборота оружия - до уровня стандартов операционных процедур и автоматизированного рабочего места пользователя.

В целом ЕРО обеспечивает формирование, хранение, совместное использование и верификацию информации насчет:

  • прав в сфере оборота оружия;
  • боеприпасов к нему;
  • основных частей оружия (которые имеют идентификационные номера);
  • взрывчатых материалов;
  • объектов и субъектов этих прав.

Цели автоматизации учета процессов оборота оружия:

  • улучшение контроля за соблюдением порядка изготовления, приобретения, учета, хранения, охраны и использования оружия (в том числе на объектах разрешительной системы);
  • проведение идентификации оружия или основной части оружия, которая имеет идентификационные номера, боеприпасов к нему и взрывчатых материалов;
  • обеспечение со стороны государства эффективного контроля в сфере оборота оружия, боеприпасов к нему и обращения со взрывчатыми материалами.

Напомним, ранее мы рассказывали, что онлайн-разрешения на оружие начали отображаться не только в сервисах Министерства внутренних дел Украины, но и в приложении "Дія".

При этом сгенерировать выписку о владении оружием можно в несколько кликов - онлайн.

Кроме того, мы объясняли, что нужно сделать для получения разрешения на оружие и кто его получить не сможет.

Читайте также, как "Дія" начнет предупреждать украинцев о просмотре их данных в реестрах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины послуги Оружие в Украине Документы
Новости
Командир РДК Капустин жив. ГУР обвело вокруг пальца российские спецслужбы (видео)
Командир РДК Капустин жив. ГУР обвело вокруг пальца российские спецслужбы (видео)
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем