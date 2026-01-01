Единый реестр оружия временно не будет работать: в МВД назвали сроки и причину
Министерство внутренних дел предупредило граждан, что Единый реестр оружия (ЕРО) в Украине временно не будет работать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины
Когда именно и почему не будет работать ЕРО
Согласно информации МВД, работа Единого реестра оружия будет временно приостановлена:
- с 20:00 субботы, 3 января 2026 года;
- до 08:00 понедельника, 5 января 2026 года.
"В связи с плановым обновлением промышленной среды функциональной подсистемы "Единый реестр оружия" информационной системы МВД", - объяснили гражданам.
Отмечается, что в этот период "доступ к сервисам, использующим ЕРО, будет ограничен".
"Технические работы проводятся для повышения стабильности и безопасности работы системы", - подытожили в МВД.
Публикация МВД (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)
Стоит отметить, что Единый реестр оружия (ЕРО) - это информационно-телекоммуникационная система, которая является функциональной подсистемой единой информационной системы МВД.
Она предназначена для автоматизации учета процессов оборота оружия - до уровня стандартов операционных процедур и автоматизированного рабочего места пользователя.
В целом ЕРО обеспечивает формирование, хранение, совместное использование и верификацию информации насчет:
- прав в сфере оборота оружия;
- боеприпасов к нему;
- основных частей оружия (которые имеют идентификационные номера);
- взрывчатых материалов;
- объектов и субъектов этих прав.
Цели автоматизации учета процессов оборота оружия:
- улучшение контроля за соблюдением порядка изготовления, приобретения, учета, хранения, охраны и использования оружия (в том числе на объектах разрешительной системы);
- проведение идентификации оружия или основной части оружия, которая имеет идентификационные номера, боеприпасов к нему и взрывчатых материалов;
- обеспечение со стороны государства эффективного контроля в сфере оборота оружия, боеприпасов к нему и обращения со взрывчатыми материалами.
