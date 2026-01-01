Единый реестр оружия временно не будет работать: в МВД назвали сроки и причину

Министерство внутренних дел предупредило граждан, что Единый реестр оружия (ЕРО) в Украине временно не будет работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Facebook.

Она предназначена для автоматизации учета процессов оборота оружия - до уровня стандартов операционных процедур и автоматизированного рабочего места пользователя.

Стоит отметить, что Единый реестр оружия (ЕРО) - это информационно-телекоммуникационная система, которая является функциональной подсистемой единой информационной системы МВД.

"Технические работы проводятся для повышения стабильности и безопасности работы системы", - подытожили в МВД.

Отмечается, что в этот период "доступ к сервисам, использующим ЕРО, будет ограничен".

Напомним, ранее мы рассказывали, что онлайн-разрешения на оружие начали отображаться не только в сервисах Министерства внутренних дел Украины, но и в приложении "Дія".

При этом сгенерировать выписку о владении оружием можно в несколько кликов - онлайн.

Кроме того, мы объясняли, что нужно сделать для получения разрешения на оружие и кто его получить не сможет.

