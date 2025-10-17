"Єдине відповідне місце": Орбан похизувався тим, що буде проводити саміт Трампа та Путіна

"Будапешт - єдине відповідне місце в Європі для проведення мирного саміту США та Росії. Завдяки давньому лідерству, що виступає за мир, та довірчим партнерським відносинам ми забезпечуємо надійне, безпечне та політично стабільне середовище. Іншого вибору не було. Простіше кажучи: вони можуть на нас розраховувати!", - написав він.

При цьому до допису Орбан прикріпив пропагандистське відео, яке, на його думку, повинно демонструвати "миролюбність" проросійської Угорщини.