"Единственное подходящее место": Орбан похвастался проведением саммита Трампа и Путина

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт - это, мол, единственное место в Европе, которое подходит для проведения саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Орбана.

"Будапешт - единственное подходящее место в Европе для проведения мирного саммита США и России. Благодаря давнему лидерству, выступающему за мир, и доверительным партнерским отношениям мы обеспечиваем надежную, безопасную и политически стабильную среду. Другого выбора не было. Проще говоря: они могут на нас рассчитывать!", - написал он.

При этом к сообщению Орбан прикрепил пропагандистское видео, которое, по его мнению, должно демонстрировать "миролюбие" пророссийской Венгрии.

 

Саммит Трампа и Путина: последние новости

Президент США Дональд Трамп 16 октября после разговора с Путиным анонсировал новый саммит с диктатором России. В течение ближайших двух недель Трамп и Путин встретятся в Будапеште.

Министр пророссийского венгерского правительства, глава МИД Петер Сийярто уже анонсировал старт подготовки к встрече президента США с диктатором РФ в Будапеште. При этом Венгрия проигнорирует ордер Международного уголовного суда на арест Путина.

В то же время в ЕС заявили, что введенные против России санкции, мол, не запрещают Путину или министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову пересекать границы стран-членов блока. А Германия очень скептически высказалась о предстоящем саммите.

ВенгрияВиктор ОрбанВстреча Трампа и Путина