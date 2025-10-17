"Единственное подходящее место": Орбан похвастался проведением саммита Трампа и Путина

"Будапешт - единственное подходящее место в Европе для проведения мирного саммита США и России. Благодаря давнему лидерству, выступающему за мир, и доверительным партнерским отношениям мы обеспечиваем надежную, безопасную и политически стабильную среду. Другого выбора не было. Проще говоря: они могут на нас рассчитывать!", - написал он.

При этом к сообщению Орбан прикрепил пропагандистское видео, которое, по его мнению, должно демонстрировать "миролюбие" пророссийской Венгрии.