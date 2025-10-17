"Единственное подходящее место": Орбан похвастался проведением саммита Трампа и Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт - это, мол, единственное место в Европе, которое подходит для проведения саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Орбана.
"Будапешт - единственное подходящее место в Европе для проведения мирного саммита США и России. Благодаря давнему лидерству, выступающему за мир, и доверительным партнерским отношениям мы обеспечиваем надежную, безопасную и политически стабильную среду. Другого выбора не было. Проще говоря: они могут на нас рассчитывать!", - написал он.
При этом к сообщению Орбан прикрепил пропагандистское видео, которое, по его мнению, должно демонстрировать "миролюбие" пророссийской Венгрии.
Президент США Дональд Трамп 16 октября после разговора с Путиным анонсировал новый саммит с диктатором России. В течение ближайших двух недель Трамп и Путин встретятся в Будапеште.
Министр пророссийского венгерского правительства, глава МИД Петер Сийярто уже анонсировал старт подготовки к встрече президента США с диктатором РФ в Будапеште. При этом Венгрия проигнорирует ордер Международного уголовного суда на арест Путина.
В то же время в ЕС заявили, что введенные против России санкции, мол, не запрещают Путину или министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову пересекать границы стран-членов блока. А Германия очень скептически высказалась о предстоящем саммите.