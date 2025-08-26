Единственная из украинок! Костюк стартовала с победы на US Open-2025
Марта Костюк удачно начала свое выступление на Открытом чемпионате США-2025. Она одолела представительницу Великобритании Кэти Бултер и стала единственной украинкой, которой удалось преодолеть первый раунд турнира.
О результате соревнований сообщает РБК-Украина.
Единственная украинка во втором круге
Для Марты Костюк старт в Нью-Йорке стал особенно важным после вынужденного снятия с турнира в Цинциннати, где она прекратила борьбу в третьем круге из-за проблем с запястьем.
Несмотря на опасения, украинка сумела выйти на корт и подтвердила свой высокий уровень.
US Open-2025 стал для 27-й сеяной седьмым в карьере. Дебютировала на этом турнире Костюк еще в 2018 году, а ее лучшим результатом был третий раунд в 2020 и 2024 годах.
На этот раз она сделала первый шаг к тому, чтобы превзойти предыдущие достижения.
Предыстория противостояния
Соперницей Костюк в стартовом матче стала Кэти Бултер, которая сейчас занимает 48-е место в мировом рейтинге WTA.
Перед их поединком баланс личных встреч складывался не в пользу украинки.
Последний раз теннисистки пересекались в финале турнира в Сан-Диего в 2024 году, где Бултер одержала победу в трех сетах.
Как прошел матч
Уже в начале поединка Костюк захватила инициативу. Она оформила брейк в третьем гейме и уверенно удерживала преимущество. Хотя Бултер пыталась навязать борьбу, Марта действовала более собранно и довела партию до победы 6:4.
Второй сет начался с обмена брейками, но впоследствии украинка сумела реализовать еще один и вышла вперед.
Ключевым стал девятый гейм, в котором Костюк имела сразу пять матчпоинтов, однако британка героически спаслась. И все же в следующем гейме Марта не позволила сопернице совершить камбэк.
Отыграв три брейка, она выиграла собственную подачу и поставила точку в матче - 6:4.
