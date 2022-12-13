ЄБРР та "Укренерго" підписали угоди про залучення 300 млн євро для відбудови енергоінфраструктури

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) та Національна енергетична компанія "Укренерго" підписали угоди, які дадуть змогу залучити 300 млн євро для відбудови високовольтної інфраструктури і підвищення стабільності "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Міжнародні фінансові організації, які є надійними та давніми партнерами "Укренерго", та уряди країн-партнерів добре знають, що надійність енергосистеми забезпечується наявністю спеціалізованого обладнання, зокрема силових трансформаторів, яке з 10 жовтня ракетними ударами знищує ворог. Ми шукаємо необхідне обладнання в ЄС, США, країнах Азії і вже знаходимо необхідне, ведемо перемовини з компаніями-виробниками. Від цього залежить життєзабезпечення всієї країни", - підкреслив голова "Укренерго".

Як зазначив Кудрицький, ці 300 млн євро кредитних коштів будуть поділені таким чином:

Днями РБК-Україна повідомляло, що в Україні спостерігається значний дефіцит потужностей, про що заявило "Укренерго".

Раніше ми писали, що дефіцит в енергосфері України триватиме принаймні під час осінньо-зимового періоду. Водночас енергетики продовжують працювати над відновленням потужностей.

Проте нагадаємо, що взимку енергосистемі може допомагати вітроенергетика.

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