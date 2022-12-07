Взимку енергосистемі може допомагати вітроенергетика, - "Укренерго"

Під час дефіциту потужності в енергосистемі вітрова генерація, яка має великий потенціал саме взимку, може покращувати енергозабезпечення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За його словами, сегмент зеленої енергетики в зимовий період має низьку ефективність, оскільки активність сонця знижена.

"Зате великий вітропотенціал. У нас, на жаль, більша частина вітропарків залишилася на тимчасово окупованій території, зокрема у Приазов'ї", - сказав Кудрицький.

Він також підкреслив, що деокупація цих територій, де розташовані вітроелектростанції, дозволить зменшити дефіцит генерації електроенергії в Україні.

"Чекаємо деокупації цих території та наших вітрових електростанцій. І тоді вони зможуть давати більше електроенергії в українську енергосистему", - сказав він.

Нагадаємо, за інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

На думку голови правління УВЕА Андрія Конеченкова, будівництво нових ВЕС може зменшити проблему відключень електроенергії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.