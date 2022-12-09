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В "Укренерго" оцінили стан та тривалість дефіциту в енергосистемі: подробиці

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П'ятниця 09 грудня 2022 16:45
В "Укренерго" оцінили стан та тривалість дефіциту в енергосистемі: подробиці Фото: в "Укренерго" оцінили стан та тривалість дефіциту в енергосистемі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Дефіцит в енергосфері України триватиме принаймні під час осінньо-зимового періоду. Водночас енергетики продовжують працювати над відновленням потужностей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Як пояснив Кудрицький, компенсувати дефіцит в енергосфері можна частково завдяки імпорту, однак й це не зможе повністю виправити ситуацію.

"Ми бачимо що трохи відступили морози. Ми поступово в енергосистемі відновлюємо генеруючі потужності, поступово відновлюють роботу електростанції. І поступово обсяг доступної нам генерації збільшується, тим самим зменшуючи дефіцит. Думаю, що за декілька днів ми досягнемо межі, коли можна буде чітко дотримуватися планових графіків відключень по областях, які вводить "Обленерго", - відзначив Кудрицький.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Донецькій області енергетики разом зі з ЗСУ відновили електропостачання для понад 15 тисяч родин.

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