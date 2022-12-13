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ЕБРР и "Укрэнерго" подписали соглашения о привлечении 300 млн евро для восстановления энергоинфраструктуры

Новина українською →
Украина, Вторник 13 декабря 2022 22:15
ЕБРР и "Укрэнерго" подписали соглашения о привлечении 300 млн евро для восстановления энергоинфраструктуры Фото: глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (facebook.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" подписали соглашения, позволяющие привлечь 300 млн евро для восстановления высоковольтной инфраструктуры и повышения стабильности "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Как отметил Кудрицкий, эти 300 млн евро кредитных средств будут поделены следующим образом:

  • 150 млн евро - направлены непосредственно на приобретение оборудования, которое срочно необходимо для восстановления подстанций и магистральных линий электропередачи, получивших повреждения во время массированных ракетных ударов россиян;
  • 150 млн евро - использованы для выполнения финансовых обязательств компании "Укрэнерго" и поддержки стабильной работы рынка электроэнергии.

"Международные финансовые организации, которые являются надежными и давними партнерами "Укрэнерго", и правительства стран-партнеров хорошо знают, что надежность энергосистемы обеспечивается наличием специализированного оборудования, в частности силовых трансформаторов, которое с 10 октября ракетными ударами уничтожает враг. Мы ищем необходимое оборудование в ЕС, США, странах Азии и уже находим необходимое, ведем переговоры с компаниями-производителями. От этого зависит жизнеобеспечение всей страны", - подчеркнул глава "Укрэнерго".

На днях РБК-Украина сообщало, что в Украине наблюдается значительный дефицит мощностей, о чем заявило "Укрэнерго".

Ранее мы писали, что дефицит в энергосфере Украины будет продолжаться во время осенне-зимнего периода. В то же время, энергетики продолжают работать над восстановлением мощностей.

Однако напомним, что зимой энергосистеме может помогать ветроэнергетика.

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