Значний дефіцит потужностей: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні

Станом на сьогодні, 12 грудня, внаслідок низки масованих обстрілів Росії по території України, в країні залишається зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

Зазначається, що лише за минулий тиждень енергосистема зазнала три російські атаки:

восьмий масований обстріл;

атаки безпілотниками й артилерією на півдні та сході країни;

"Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи", - додає пресслужба.

В Одеській області ситуації щодо енергосистеми й надалі складна, однак відновлення живлення триває.

"Через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою (поривчастий вітер з мокрим снігом). Але ми докладаємо максимум зусиль для покращення ситуації з енергопостачанням", - пише пресслужба.