Значний дефіцит потужностей: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
Станом на сьогодні, 12 грудня, внаслідок низки масованих обстрілів Росії по території України, в країні залишається зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".
Зазначається, що лише за минулий тиждень енергосистема зазнала три російські атаки:
- восьмий масований обстріл;
- атаки безпілотниками й артилерією на півдні та сході країни;
"Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи", - додає пресслужба.
В Одеській області ситуації щодо енергосистеми й надалі складна, однак відновлення живлення триває.
"Через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою (поривчастий вітер з мокрим снігом). Але ми докладаємо максимум зусиль для покращення ситуації з енергопостачанням", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Нікопольському районі Дніпропетровської області енергетики повернули світло після нічних обстрілів Росії.
Тим часом в Одеській області без світла залишаються до 300 тисяч абонентів, однак ситуація поступово покращується.
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