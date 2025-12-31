Є знеструмлення у кількох областях: у Міненерго розкрили деталі атаки на енергооб’єкти

В ніч на 31 грудня російські війська дронами атакували енергооб’єкти у кількох регіонах України. Внаслідок ударів зафіксовані нові знеструмлення у різних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.
Як розповіли у Міненерго, внаслідок атак значна частина споживачів знеструмлена у Донецькій області. Також зафіксовані нові знеструмлення у Запорізькій та Харківській областях.
"Відновлення електропостачання розпочалося там, де дозволяє безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні.
В Одеській області через російський обстріл енергетичних об'єктів вночі у середу, 31 грудня, без електропостачання залишилися понад 170 тисяч споживачів.
У Міненерго також проінформували, що 1000 споживачів залишаються без світла у Броварському районі Київської області після масованої атаки РФ 27 грудня.
Водночас енергетики вже повернули світло для понад 9 тисяч мешканців області. Відновлювальні роботи ведуться цілодобово.
Через несприятливі погодні умови частково або повністю знеструмлені 43 населені пункти у Хмельницькій та Тернопільській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти вчергове атакували Одесу ударними безпілотниками. Під обстріл потрапили об'єкти енергетичної та логістичної інфраструктури, а також житлові будинки.
Внаслідок атаки частина обласного центру залишилася без електро-, водо- та теплопостачання.
Як розповіли в Укренерго, сьогодні відключення світла за графіками для побутових споживачів діятимуть протягом доби у більшості регіонів України.
Також діятимуть і обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Дізнатися, де і як 31 грудня діятимуть графіки відключень електроенергії в Україні, а також повний список регіонів можна в матеріалі РБК-Україна.