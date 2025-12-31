RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Есть обесточивание в нескольких областях: в Минэнерго раскрыли детали атаки на энергообъекты

Фото: в Минэнерго раскрыли детали атаки на энергообъекты (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 31 декабря российские войска дронами атаковали энергообъекты в нескольких регионах Украины. В результате ударов зафиксированы новые обесточивания в разных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

Как рассказали в Минэнерго, в результате атак значительная часть потребителей обесточена в Донецкой области. Также зафиксированы новые обесточивания в Запорожской и Харьковской областях.

"Восстановление электроснабжения началось там, где позволяет ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении.

В Одесской области из-за российского обстрела энергетических объектов ночью в среду, 31 декабря, без электроснабжения остались более 170 тысяч потребителей.

В Минэнерго также проинформировали, что 1000 потребителей остаются без света в Броварском районе Киевской области после массированной атаки РФ 27 декабря.

В то же время энергетики уже вернули свет для более 9 тысяч жителей области. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Из-за неблагоприятных погодных условий частично или полностью обесточены 43 населенных пункта в Хмельницкой и Тернопольской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

 

Обстрел Украины 31 декабря и последствия

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под обстрел попали объекты энергетической и логистической инфраструктуры, а также жилые дома.

В результате атаки часть областного центра осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.

Как рассказали в Укрэнерго, сегодня отключения света по графикам для бытовых потребителей будут действовать в течение суток в большинстве регионов Украины.

Также будут действовать и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Узнать, где и как 31 декабря будут действовать графики отключений электроэнергии в Украине, а также полный список регионов можно в материале РБК-Украина.

