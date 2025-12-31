Одеса під атакою ворожих дронів: у місті вибухи, частково відсутні світло, вода і тепло

Одесу атакують ворожі безпілотники. У місті лунають вибухи та працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака та начальника ОВА Олега Кіпера .

За його даними, в одному з населених пунктів області внаслідок атаки спалахнули склади логістичної компанії. Також зафіксовано влучання безпілотника у багатоповерховий житловий будинок без подальшого загоряння та детонації.

"Ціллю росіян знов є цивільна та енергетична інфраструктур", - зазначив він.

Одразу після цтого голова ОВА Олег Кіпер написав, що ворог продовжує масовано атакувати Одещину ударними безпілотниками.

"Черговий доказ того, що росія воює із мирним населенням. Атака триває, тож прошу усіх знаходитись у безпечних місцях", - наголосив він.

Близько першої години ночі начальник МВА Сергій Лисак написав, що через ворожу атаку у частині міста відсутнє електро- водо- та теплопостачання.

Кореспондент РБК-Україна повідомляв про гучні вибухи, які чутно в межах міста.

Інформація про атаку на Одесу з'явилась після опівночі. Те, що місто перебуває під атакою, підтвердили чиновники.

Удари по Одесі та Одеській області

Нагадаємо, зранку 30 грудня армія РФ завдала ударів по двох морських портах України в Одеській області. Пошкодження зафіксовано у портах Південний та Чорноморськ.

Внаслідок атаки пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств.

Також зазнало ушкоджень цивільне судно із зерном під прапором Панами, яке перебувало на території порту.

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 30 грудня в Одесі лунали вибухи. У південних, північних та східних областях України було оголошено загрозу балістичних ударів.

До цього російські війська ввечері 27 грудня атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок удару виникло займання житлового будинку та пошкоджено будівлю ліцею.