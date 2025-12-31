Без світла до 7 годин: де і як сьогодні діятимуть графіки в Україні (список)
У середу, 31 грудня, в більшості регіонів України діятимуть графіки відключень електроенергії для населення, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
РБК-Україна розповідає, які області завтра обмежують електропостачання.
"Укренерго"
Відключення світла за графіками для побутових споживачів діятимуть протягом доби у більшості регіонів України. Також діятимуть і обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
В "Укренерго" зазначили, що обмеження запроваджують через наслідки масованих атак РФ на енергосистему. Громадян закликають стежити за оновленнями графіків на офіційних сторінках обленерго.
Київ
Зауважимо, останніми днями у Києві графіки відключень діяли лише для правого берега столиці, а на лівому - було запроваджено екстрені відключення. Однак цього разу в ДТЕК не уточняли, чи розділено Київ по берегах.
Графік відключення світла на сьогодні:
- Підгрупа 1.1 відключення: з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30, з 23:00 до 24:00
- Підгрупа 1.2 відключення: з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00
- Підгрупа 2.1 відключення: з 06:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00
- Підгрупа 2.2 відключення: з 05:30 до 09:00, з 12:30 до 16:30, з 23:00 до 24:00
- Підгрупа 3.1 відключення: з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 20:00
- Підгрупа 3.2 відключення: з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 22:00
- Підгрупа 4.1 відключення: з 08:00 до 12:30, з 16:00 до 20:00
- Підгрупа 4.2 відключення: з 08:00 до 12:30, з 16:00 до 20:00
- Підгрупа 5.1 відключення: з 02:00 до 05:30, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:30
- Підгрупа 5.2 відключення: з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:30
- Підгрупа 6.1 відключення: з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 23:30
- Підгрупа 6.2 відключення: з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 23:30
Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Київська область
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
- у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
Дніпропетровська область
Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:
- 1.1 черга: з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.
- 1.2 черга: з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.
- 2.1 черга: з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.
- 2.2 черга: з 05:00 до 08:00, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.
- 3.1 черга: з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 20:00.
- 3.2 черга: з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 20:00.
- 4.1 черга: з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 20:00.
- 4.2 черги: з 00:00 до 01:30, з 05:00 до 12:00 та з 05:00 до 12:00.
- 5.1 черга: з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.
- 5.2 черга: з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.
- 6.1 черга: з 00:00 до 05:00, з 12:00 до 15:30 та з 20:00 до 22:30.
- 6.2 черга: з 00:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00.
Графік відключень для споживачів ДТЕК можна переглянути нижче:
Перевірити свою чергу можна тут: dtek-dnem.com.ua.
Черкаська область
Години відсутності електропостачання:
- 1.1 черга 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 23:00
- 1.2 черга 00:00 - 01:00, 07:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00
- 2.1 черга 00:00 - 01:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00
- 2.2 черга 00:00 - 01:00, 07:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
- 3.1 черга 01:00 - 03:00, 08:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
- 3.2 черга 01:00 - 03:00, 08:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
- 4.1 черга 05:00 - 07:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00
- 4.2 черга 05:00 - 07:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00
- 5.1 черга 03:00 - 05:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00
- 5.2 черга 03:00 - 05:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00
- 6.1 черга 03:00 - 05:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00
- 6.2 черга 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00
Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
Чернігівська область
Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
на нашому сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Сумська область
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
Кіровоградська область
Графіки відключень на сьогодні:
- Черга 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Черга 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Черга 2.1: 02-03, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Черга 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- Черга 3.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Черга 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Черга 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 4.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 5.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 6.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
Про зміни можна дізнатись на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.
Хмельницька область
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії — у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Полтавська область
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Харківська область
Години відсутності електропостачання по чергах та підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- черга 1.1 - 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00;
- черга 1.2 - 06:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00;
- черга 2.1 - 06:00-09:00; 12:30-16:00;
- черга 2.2 - 02:00-09:00; 12:30-16:00;
- черга 3.1 - 00:00-02:00; 09:00-16:00; 20:00-23:00;
- черга 3.2 - 00:00-02:00; 09:00-16:00; 20:00-23:00;
- черга 4.1 - 00:00-02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00;
- черга 4.2 - 00:00-02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00;
- черга 5.1 - 02:00-06:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00;
- черга 5.2 - 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00;
- черга 6.1 - 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00;
- черга 6.2 - 00:00-06:00; 08:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00.
Перелік адрес за чергами можна дізнатися за посиланням.
Тернопільска область
Графік може змінюватися впродовж дня, тож закликають слідкувати за ним на своєму сайті у розділі "Графік погодинного відключення електричної енергії в Тернопільській області".
При підготовці матеріалу використано дані обласних енергокомпаній, "Укренрго" та ДТЕК.