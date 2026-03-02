Є загроза терактів. Усі військові бази США перевели в підвищену готовність
США перевели всі свої військові бази в стан підвищеної готовності. Це сталося на тлі операції проти Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Представник США розповів, що наразі на всіх американських військових базах запроваджено рівень загрози Bravo. Це означає, що існує підвищена або більш передбачувана загроза терористичної активності, але без конкретних даних про місце і час атаки.
Рівень Bravo - це передостанній рівень. Вище нього тільки Charlie (коли є конкретні дані про підготовку нападу або він імовірний) і Delta (коли атака вже сталася або неминуча).
На практиці запровадження рівня Bravo зазвичай призводить до таких заходів:
- посилення охорони на КПП і периметрі баз;
- суворіші перевірки документів і транспорту;
- обмеження доступу сторонніх осіб;
- збільшення кількості патрулів і чергових підрозділів;
- можливі тимчасові обмеження на пересування персоналу і гостей.
Операція США проти Ірану
Нагадаємо, увечері 28 лютого 2026 року адміністрація США офіційно оголосила про початок масштабної військової операції проти Ірану, що отримала назву Operation Epic Fury (епічна лють).
Мета, яку назвали в Білому домі, - захистити американців і союзників, нейтралізувавши загрози, які надходять від іранського режиму, включно з ядерною і ракетною програмами, а також можливостями з підтримки збройних проксі-груп.
У відповідь Іран завдав серію ударів по американських військових базах на Близькому Сході. Зокрема, метою іранських ракет і дронів стали дві бази в Іраку та Йорданії, де присутні німецькі солдати.