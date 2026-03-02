Есть угроза терактов. Все военные базы США перевели в повышенную готовность

США перевели все свои военные базы в состояние повышенной готовности. Это произошло на фоне операции против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Представитель США рассказал, что в настоящее время на всех американских военных базах введен уровень угрозы Bravo. Это означает, что существует повышенная или более предсказуемая угроза террористической активности, но без конкретных данных о месте и времени атаки.

Уровень Bravo - это предпоследний уровень. Выше него только Charlie (когда есть конкретные данные о готовящемся нападении или оно вероятно) и Delta (когда атака уже произошла или неизбежна).

На практике введение уровня Bravo обычно приводит к таким мерам: