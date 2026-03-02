Есть угроза терактов. Все военные базы США перевели в повышенную готовность
США перевели все свои военные базы в состояние повышенной готовности. Это произошло на фоне операции против Ирана.
Представитель США рассказал, что в настоящее время на всех американских военных базах введен уровень угрозы Bravo. Это означает, что существует повышенная или более предсказуемая угроза террористической активности, но без конкретных данных о месте и времени атаки.
Уровень Bravo - это предпоследний уровень. Выше него только Charlie (когда есть конкретные данные о готовящемся нападении или оно вероятно) и Delta (когда атака уже произошла или неизбежна).
На практике введение уровня Bravo обычно приводит к таким мерам:
- усиление охраны на КПП и периметре баз;
- более строгие проверки документов и транспорта;
- ограничение доступа посторонних лиц;
- увеличение числа патрулей и дежурных подразделений;
- возможные временные ограничения на передвижение персонала и гостей.
Операция США против Ирана
Напомним, вечером 28 февраля 2026 года администрация США официально объявила о начале масштабной военной операции против Ирана, получившей название Operation Epic Fury (эпическая ярость).
Цель, которую назвали в Белом доме, - защитить американцев и союзников, нейтрализовав угрозы, исходящие от иранского режима, включая ядерную и ракетную программы, а также возможности по поддержке вооруженных прокси-групп.
В ответ Иран нанес серию ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. В частности, целью иранских ракет и дронов стали две базы в Ираке и Иордании, где присутствуют немецкие солдаты.