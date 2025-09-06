Росіяни спрямували не менше 7 дронів, у місті пожежі: перші наслідки удару по Запоріжжю

Російські військові надвечір 6 вересня завдали удару по Запоріжжю. Місто було атаковане ворожими безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Сьогодні ввечері, 6 вересня, у Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу через загрозу атак ударних безпілотників. Громадян закликали терміново пройти до укриття чи безпечних місць.
За даними місцевої влади, кілька груп ворожих безпілотників рухалися в напрямку різних районів міста, зокрема Дніпровського, Заводського, Олександрівського та Вознесенівського. Під час атаки працювали сили протиповітряної оборони.
Близько 19:19 пролунали перші вибухи, а невдовзі повторні. Над містом фіксувалися від одного до чотирьох безпілотників одночасно.
Унаслідок ударів виникли пожежі. Місцевих жителів закликають залишатися у захищених приміщеннях до відбою тривоги.
"Є влучання. Виникла пожежа. На зараз інформації щодо постраждалих немає", - наголосив Федоров.
Зауважимо, що, за даними місцевих жителів, після атаки в деяких районах міста почались перебої з водою та світлом.
Оновлено о 19:55.
За даними Федорова, російські військові скерували на Запоріжжя щонайменше 7 безпілотників.
"У місті сталося кілька пожеж. Інформація про постраждалих поки не надходила", - додав він.
Оновлено о 20:01.
Як повідомив Федоров, стало відомо по жінку, яка дістала поранення внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя.
"У неї осколкове поранення голови. Медики надають всю необхідну допомогу", - пояснив глава ОВА.
Оновлено о 20:44.
Державна служба надзвичайних ситуацій повідомила, що після обстрілу врятували людину, але двоє постраждали.
Зауважимо, що надвечір в столиці України та низці регіонів було оголошено про загрозу ударів ворожими безпілотниками.
Крім цього ще в ніч на 6 вересня випустили по Україні більше 90 дронів. Були зафіксовані влучання у восьми локаціях, а також падіння уламків у кількох місцях.
Сили протиповітряної оборони ліквідували 68 ворожих дронів на півночі та сході країни. Водночас повідомлялось, що в ніч на 6 вересня Росія обстріляла залізничну інфраструктуру в Донецькій області.
В "Укрзалізниці" розповіли, що через атаку дільниця перед Слов'янськом знеструмлена. Як наслідок - затрималась низка потягів