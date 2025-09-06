Росіяни спрямували не менше 7 дронів, у місті пожежі: перші наслідки удару по Запоріжжю

Сьогодні ввечері, 6 вересня, у Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу через загрозу атак ударних безпілотників. Громадян закликали терміново пройти до укриття чи безпечних місць.

За даними місцевої влади, кілька груп ворожих безпілотників рухалися в напрямку різних районів міста, зокрема Дніпровського, Заводського, Олександрівського та Вознесенівського. Під час атаки працювали сили протиповітряної оборони.

Близько 19:19 пролунали перші вибухи, а невдовзі повторні. Над містом фіксувалися від одного до чотирьох безпілотників одночасно.

Унаслідок ударів виникли пожежі. Місцевих жителів закликають залишатися у захищених приміщеннях до відбою тривоги.

"Є влучання. Виникла пожежа. На зараз інформації щодо постраждалих немає", - наголосив Федоров.

Зауважимо, що, за даними місцевих жителів, після атаки в деяких районах міста почались перебої з водою та світлом.

Оновлено о 19:55.

За даними Федорова, російські військові скерували на Запоріжжя щонайменше 7 безпілотників.

"У місті сталося кілька пожеж. Інформація про постраждалих поки не надходила", - додав він.

Оновлено о 20:01.

Як повідомив Федоров, стало відомо по жінку, яка дістала поранення внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя.

"У неї осколкове поранення голови. Медики надають всю необхідну допомогу", - пояснив глава ОВА.

Оновлено о 20:44.

Державна служба надзвичайних ситуацій повідомила, що після обстрілу врятували людину, але двоє постраждали.