Россияне направили не менее 7 дронов, в городе пожары: последствия удара по Запорожью

Сегодня вечером, 6 сентября, в Запорожской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак ударных беспилотников. Граждан призвали срочно пройти в укрытие или безопасные места.

По данным местных властей, несколько групп вражеских беспилотников двигались в направлении разных районов города, в частности Днепровского, Заводского, Александровского и Вознесеновского. Во время атаки работали силы противовоздушной обороны.

Около 19:19 прозвучали первые взрывы, а вскоре повторные. Над городом фиксировались от одного до четырех беспилотников одновременно.

В результате ударов возникли пожары. Местных жителей призывают оставаться в защищенных помещениях до отбоя тревоги.

"Есть попадания. Возник пожар. На сейчас информации о пострадавших нет", - отметил Федоров.

Заметим, что, по данным местных жителей, после атаки в некоторых районах города начались перебои с водой и светом.

Обновлено в 19:55.

По данным Федорова, российские военные направили на Запорожье не менее 7 беспилотников.

"В городе произошло несколько пожаров. Информация о пострадавших пока не поступала", - добавил он.

Обновлено в 20:01.

Как сообщил Федоров, стало известно о женщине, которая получила ранения в результате вражеского обстрела Запорожья.

"У нее осколочное ранение головы. Медики оказывают всю необходимую помощь", - пояснил глава ОВА.

Обновлено в 20:44.

Государственная служба чрезвычайных ситуаций сообщила, что после обстрела спасли человека, но двое пострадали.

"Частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Обломками повреждены соседние постройки. На месте работают все экстренные службы", - добавили в службе.