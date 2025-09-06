Россияне направили не менее 7 дронов, в городе пожары: последствия удара по Запорожью

Российские военные вечером 6 сентября нанесли удар по Запорожью. Город был атакован вражескими беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Сегодня вечером, 6 сентября, в Запорожской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак ударных беспилотников. Граждан призвали срочно пройти в укрытие или безопасные места.
По данным местных властей, несколько групп вражеских беспилотников двигались в направлении разных районов города, в частности Днепровского, Заводского, Александровского и Вознесеновского. Во время атаки работали силы противовоздушной обороны.
Около 19:19 прозвучали первые взрывы, а вскоре повторные. Над городом фиксировались от одного до четырех беспилотников одновременно.
В результате ударов возникли пожары. Местных жителей призывают оставаться в защищенных помещениях до отбоя тревоги.
"Есть попадания. Возник пожар. На сейчас информации о пострадавших нет", - отметил Федоров.
Заметим, что, по данным местных жителей, после атаки в некоторых районах города начались перебои с водой и светом.
Обновлено в 19:55.
По данным Федорова, российские военные направили на Запорожье не менее 7 беспилотников.
"В городе произошло несколько пожаров. Информация о пострадавших пока не поступала", - добавил он.
Обновлено в 20:01.
Как сообщил Федоров, стало известно о женщине, которая получила ранения в результате вражеского обстрела Запорожья.
"У нее осколочное ранение головы. Медики оказывают всю необходимую помощь", - пояснил глава ОВА.
Обновлено в 20:44.
Государственная служба чрезвычайных ситуаций сообщила, что после обстрела спасли человека, но двое пострадали.
"Частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Обломками повреждены соседние постройки. На месте работают все экстренные службы", - добавили в службе.
Заметим, что вечером в столице Украины и ряде регионов было объявлено об угрозе ударов вражескими беспилотниками.
Кроме этого еще в ночь на 6 сентября выпустили по Украине более 90 дронов. Были зафиксированы попадания в восьми локациях, а также падение обломков в нескольких местах.
Силы противовоздушной обороны ликвидировали 68 вражеских дронов на севере и востоке страны. В то же время сообщалось, что в ночь на 6 сентября Россия обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области.
В "Укрзализныце" рассказали, что из-за атаки участок перед Славянском обесточен. Как следствие - задержался ряд поездов