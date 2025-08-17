Є великий прогрес у відносинах із Росією, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що у відносинах із Росією є великий прогрес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social .

При цьому він не уточнив, що має на увазі - прогрес у питанні України, співпраця з Москвою або ж щось інше.

Зазначимо, що в ніч з 15 на 16 серпня між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним відбулася зустріч на Алясці. Однією з ключових тем переговорів була війна в Україні.

Після кількох годин переговорів, обидва лідери вийшли на прес-конференцію журналістів, зробили низку заяв, однак формату "відповіді на запитання журналістів" не було.

Через деякий час Трамп дав інтерв'ю каналу Fox News, потім поговорив із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, а також зробив низку постів у соцмережах.

Зокрема, в інтерв'ю він порадив Зеленському "укласти угоду" з Росією, зазначивши, що це може бути результатом тристоронньої зустрічі лідерів України, США та Росії. Також він підкреслив, що розвиток подій залежить від українського президента.

Потім він написав, що "всі дійшли" згоди, що найкращий спосіб завершити війну - це мирна угода, а не угода про перемир'я. Хоча зазначимо, що Україна і Європа наполягали на зупинці вогню, а вже потім на обговоренні решти питань.

Також у ЗМІ з'являється все більше умов про вимоги Путіна. Зокрема, він хоче, щоб Україна повністю вивела війська з Донецької та Луганської областей, а в обмін зобов'язується зупинити бої в Херсонській і Запорізькій областях. Також РФ нібито готова повернути райони Сумської та Харківської областей.

Ще низка вимог стосується скасування санкцій, не вступу України до НАТО, російської мови, а також російської православної церкви (РПЦ).

Відомо, що завтра президент України Володимир Зеленський вирушить до Вашингтона, щоб обговорювати деталі завершення війни.