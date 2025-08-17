ua en ru
Есть большой прогресс в отношениях с Россией, - Трамп

Воскресенье 17 августа 2025 16:46
Есть большой прогресс в отношениях с Россией, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношениях с Россией есть большой прогресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

"Большой прогресс в отношениях с Россией. Оставайтесь на связи!", - написал Трамп.

При этом он не уточнил, что имеет ввиду - прогресс по вопросу Украины, сотрудничество с Москвой или же что-то иное.

Отметим, что в ночь с 15 на 16 августа между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным состоялась встреча на Аляске. Одной из ключевых тем переговоров была война в Украине.

После нескольких часов переговоров, оба лидера вышли на пресс-конференцию журналистов, сделали ряд заявлений, однако формата "ответы на вопросы журналистов" не было.

Через некоторое время Трамп дал интервью каналу Fox News, потом поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, а также сделал ряд постов в соцсетях.

В частности, в интервью он посоветовал Зеленскому "заключить сделку" с Россией, отметив, что это может быть результатом трехсторонней встречи лидеров Украины, США и России. Также он подчеркнул, что развитие событий зависит от украинского президента.

Потом он написал, что "все пришли" согласию, что лучший способ завершить войну - это мирная сделка, а не соглашение о перемирии. Хотя отметим, что Украина и Европа настаивали на остановке огня, а уже после на обсуждении остальных вопросов.

Также в СМИ появляется все больше условий о требованиях Путина. В частности, он хочет, чтобы Украина полностью вывела войска из Донецкой и Луганской областей, а в обмен обязуется остановить бои в Херсонской и Запорожской областях. Также РФ якобы готова вернуть районы Сумской и Харьковской областей.

Еще ряд требований касается отмены санкций, не вступлении Украины в НАТО, русского языка, а также русской православной церкви (РПЦ).

Известно, что завтра президент Украины Владимир Зеленский отправится в Вашингтон, чтобы обсуждать детали завершения войны.

