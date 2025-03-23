Є важлива особливість. РФ атакувала Україну 147 дронами, як відпрацювала ППО

Наслідки та особливість атаки РФ по Україні

В ніч на 23 березня окупанти застосували більшу кількість саме ударних БпЛА (щонайменше 122 одиниці), дронів-імітаторів, відповідно - 25!

Внаслідок російської атаки постраждали Київська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Одеська та Донецька області.

Зокрема, росіяни атакували Київ дронами. Є пошкодження в кількох районах. Через обстріл Києва троє людей, зокрема дитина, загинули, ще 8 людей дістали поранення.

Також у ніч на 23 березня російські військові атакували Київську область дронами. Через ворожу атаку зафіксовано пошкоджені будинки та є постраждалі.

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