Є важлива особливість. РФ атакувала Україну 147 дронами, як відпрацювала ППО

Росія в ніч на 23 березня атакувала Україну майже 150 дронами з п'яти напрямків. Військові назвали особливість цього обстрілу окупантів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 23 березня противник атакував 147 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків", - йдеться у повідомленні.
Російські окупанти запускали безпілотники з п'яти напрямків - Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Приморськ (тимчасово окупована територія Запорізької області).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 8:30 підтверджено збиття 97 ударних БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни", - зазначили військові.
Крім того, 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
В ніч на 23 березня окупанти застосували більшу кількість саме ударних БпЛА (щонайменше 122 одиниці), дронів-імітаторів, відповідно - 25!
Внаслідок російської атаки постраждали Київська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Одеська та Донецька області.
Зокрема, росіяни атакували Київ дронами. Є пошкодження в кількох районах. Через обстріл Києва троє людей, зокрема дитина, загинули, ще 8 людей дістали поранення.
Також у ніч на 23 березня російські військові атакували Київську область дронами. Через ворожу атаку зафіксовано пошкоджені будинки та є постраждалі.
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