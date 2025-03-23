Есть важная особенность. РФ атаковала Украину 147 дронами, как отработала ПВО

"В ночь на 23 марта противник атаковал 147 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты запускали беспилотники с пяти направлений - Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Приморск (временно оккупированная территория Запорожской области).

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 97 ударных БпЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на юге, севере, западе и в центре страны", - отметили военные.

Кроме того, 25 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.