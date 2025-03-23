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У Київській області внаслідок атаки РФ пошкоджено будинки та є постраждалі

Неділя 23 березня 2025 02:36
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У Київській області внаслідок атаки РФ пошкоджено будинки та є постраждалі Фото: рятувальники на місці події (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 23 березня російські військові атакували Київську область дронами. Через ворожі атаку зафіксовано пошкоджені будинків та є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Микола Калашника.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки БпЛА на Київщину у Бучанському районі травмовано жінку 1997 року народження та чоловіка 1976 року народження. Попередньо у постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес. Необхідна медична допомога надається", - йдеться у повідомленні.

Також у Бучанському районі зафіксували, що було пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль.

Ворожа атака не обійшлася й без інших місць. Так, один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі. Тим часом в Броварському ліквідували пожежу на підприємстві.

"Всі оперативні служби продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Більш детальна інформація згодом", - резюмував Микола Калашник.

Нічна атака РФ по Києву

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти масовано атакували дронами Київ. Внаслідок ворожої атаки постраждали низка районів, горіли будівлі. Також відомо щонайменше про 7 постраждалих.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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