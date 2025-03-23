Есть важная особенность. РФ атаковала Украину 147 дронами, как отработала ПВО

Фото: ПВО сбила 97 из 147 дронов во время атаки РФ по Украине 23 марта (Getty Images)

Россия в ночь на 23 марта атаковала Украину почти 150 дронами с пяти направлений. Военные назвали особенность этого обстрела оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 23 марта противник атаковал 147 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям", - говорится в сообщении. Российские оккупанты запускали беспилотники с пяти направлений - Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Приморск (временно оккупированная территория Запорожской области). Работа ПВО Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. "По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 97 ударных БпЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на юге, севере, западе и в центре страны", - отметили военные. Кроме того, 25 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.