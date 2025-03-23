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Есть важная особенность. РФ атаковала Украину 147 дронами, как отработала ПВО

Украина, Воскресенье 23 марта 2025 08:59
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Есть важная особенность. РФ атаковала Украину 147 дронами, как отработала ПВО Фото: ПВО сбила 97 из 147 дронов во время атаки РФ по Украине 23 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия в ночь на 23 марта атаковала Украину почти 150 дронами с пяти направлений. Военные назвали особенность этого обстрела оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 23 марта противник атаковал 147 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты запускали беспилотники с пяти направлений - Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Приморск (временно оккупированная территория Запорожской области).

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 97 ударных БпЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на юге, севере, западе и в центре страны", - отметили военные.

Кроме того, 25 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

Последствия и особенность атаки РФ по Украине

В ночь на 23 марта оккупанты применили большее количество именно ударных БпЛА (не менее 122 единиц), дронов-имитаторов, соответственно - 25.

В результате российской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Одесская и Донецкая области.

В частности, россияне атаковали Киев дронами. Есть повреждения в нескольких районах. Из-за обстрела Киева три человека, в том числе ребенок, погибли, еще 8 людей получили ранения.

Также в ночь на 23 марта российские военные атаковали Киевскую область дронами. Из-за вражеской атаки зафиксированы поврежденные дома и есть пострадавшие.

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