UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Є системні кроки": Зеленський доручив посилити захист інфраструктури

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський доручив посилити захист об'єктів інфраструктури. Є системні кроки, які повинні бути зроблені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Читайте також: Зеленський взявся за ППО: в областях повністю перебудовують команди

Президент провів щоденний селектор. Обговорили захист української інфраструктури від російських ударів.

"Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з Міністерством оборони, Міністерством енергетики та визначеними керівниками громад опрацювати конкретні й обговорені нами рішення для посилення захисту обʼєктів інфраструктури", - розповів Зеленський. 

Водночас він зазначив, що деталі зараз не можуть бути публічними, але є системні кроки, які повинні бути зроблені.

"Очікую на доповідь щодо виконання" - додав президент.

Зеленський доручив посилити ППО

Нагадаємо, раніше президент україни Володимир Зеленський зазначав, що Сили оборони зробили значний внесок у посилення захисту українських міст від атак ворожих дронів, однак цього рівня оборони наразі недостатньо, особливо на ключових і найуразливіших напрямках.

Також Зеленський після нещодавньої атаки росіян наголосив, що вогневі групи протиповітряної оборони буде посилено. Водночас він висловив невдоволення роботою Повітряних сил у окремих регіонах, зокрема щодо знищення дронів-камікадзе типу "Шахед".

Окрім того, президент наголосив, що в підрозділах Повітряних сил, відповідальних за протидію цим безпілотникам, заплановані кадрові рішення. Їхня мета - суттєво зміцнити ефективність малої ППО на найбільш проблемних напрямках.

Вчора, 10 лютого, Зеленський заявив про повну перебудову роботи команд ППО в окремих регіонах країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийМіністерство оборони УкраїниМіненергоППОПовітряні сили УкраїниВійна в Україні