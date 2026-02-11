"Є системні кроки": Зеленський доручив посилити захист інфраструктури

Зеленський доручив посилити ППО

Нагадаємо, раніше президент україни Володимир Зеленський зазначав, що Сили оборони зробили значний внесок у посилення захисту українських міст від атак ворожих дронів, однак цього рівня оборони наразі недостатньо, особливо на ключових і найуразливіших напрямках.

Також Зеленський після нещодавньої атаки росіян наголосив, що вогневі групи протиповітряної оборони буде посилено. Водночас він висловив невдоволення роботою Повітряних сил у окремих регіонах, зокрема щодо знищення дронів-камікадзе типу "Шахед".

Окрім того, президент наголосив, що в підрозділах Повітряних сил, відповідальних за протидію цим безпілотникам, заплановані кадрові рішення. Їхня мета - суттєво зміцнити ефективність малої ППО на найбільш проблемних напрямках.

Вчора, 10 лютого, Зеленський заявив про повну перебудову роботи команд ППО в окремих регіонах країни.