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Е-система выдачи разрешений на выбросы: в ВР утвердили доработанную редакцию закона

Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования утвердил новую редакцию законопроекта об электронной системе выдачи разрешений на выбросы. Речь идет о законопроекте №4167.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В новой редакции доработали определения терминов "выброс", "загрязнение", "интегрированное разрешение". Доработаны требования к мониторингу выбросов и других видов деятельности. Дополнены и уточнены статьи, регулирующие предоставление отступления, сроков подачи заявления на получение интегрированного разрешения, статьи об отказе, приостановлении, аннулировании такого разрешения.

В закон внесли изменения, согласно которым средства за выдачу интегрированного разрешения зачисляются в специальный, а не в общий фонд государственного бюджета Украины.

"Комитет принял решение утвердить законопроект в новой редакции с учетом поправок, проголосованных во время заседания комитета", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине февраля Верховная рада отправила на повторное первое чтение законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения".

Как писало РБК-Украина, в конце сентября в Украине предприятия обязали готовить ежегодные отчеты о выбросах парниковых газов. Подготовка отчетов начнется с 2021 года.

Так, в докладе ООН указано, что в прошлом году в мире концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня, а изменения климата не прекратились даже с началом глобальной пандемии коронавируса.

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Новости Украины экологияВерховная Радавыброс
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