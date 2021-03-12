Е-система выдачи разрешений на выбросы: в ВР утвердили доработанную редакцию закона

Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования утвердил новую редакцию законопроекта об электронной системе выдачи разрешений на выбросы. Речь идет о законопроекте №4167.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В новой редакции доработали определения терминов "выброс", "загрязнение", "интегрированное разрешение". Доработаны требования к мониторингу выбросов и других видов деятельности. Дополнены и уточнены статьи, регулирующие предоставление отступления, сроков подачи заявления на получение интегрированного разрешения, статьи об отказе, приостановлении, аннулировании такого разрешения.

В закон внесли изменения, согласно которым средства за выдачу интегрированного разрешения зачисляются в специальный, а не в общий фонд государственного бюджета Украины.

"Комитет принял решение утвердить законопроект в новой редакции с учетом поправок, проголосованных во время заседания комитета", - говорится в сообщении.