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Концентрация парниковых газов в 2020 достигла рекордного уровня, - ООН

Мир, Среда 09 сентября 2020 19:59
Концентрация парниковых газов в 2020 достигла рекордного уровня, - ООН
Фото: климат (canva.com)
Автор: Максим Зайченко

В 2020 году в мире концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня. Изменения климата не прекратились даже с началом глобальной пандемии коронавируса и спадом активности во всех сферах жизнедеятельности.

Об этом говорится в новом докладе ООН.

Как отмечается, концентрации парниковых газов в атмосфере за последние годы достигли рекордного уровня и продолжают расти.

"Выбросы увеличиваются до уровня, предшествовавшего пандемии, после временного снижения, вызванного изоляцией и замедлением экономического роста. В мире ожидаются самые теплые пять лет за всю историю наблюдений - тенденция, которая, вероятно, сохранится", - говорится в сообщении.

В ООН подчеркивают, что мир все еще не находится на пути к достижению согласованных целей по удержанию глобального повышения температуры, которое составило 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Отмечается, что на больших территориях Сибири в первой половине 2020 года наблюдалась длительная и значительная волна тепла, что было бы очень маловероятно без антропогенного изменения климата.

"2016-2020 годы станут самым теплым пятилетним периодом за всю историю наблюдений. Этот отчет показывает, что, хотя многие аспекты нашей жизни были нарушены в 2020 году, изменение климата не ослабевает" - говорится в сообщении.

Напомним, Всемирная метеорологическая организация ООН прогнозирует, что в ближайшие пять лет глобальные температуры повысятся более, чем на 1,5 градуса. ВМО оценивает в 20% вероятность того, что этот порог будет преодолен до 2024 года.

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