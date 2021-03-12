Е-система видачі дозволів на викиди: в ВР затвердили доопрацьовану редакцію закону

Комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування затвердив нову редакцію законопроекту про електронну систему видачі дозволів на викиди. Йдеться про законопроект №4167.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

У новій редакції доопрацювали визначення термінів "викид", "забруднення", "інтегрований дозвіл". Доопрацьовано вимоги до моніторингу викидів та інших видів діяльності. Доповнені та уточнені статті, що регулюють надання відступу, термінів подання заяви на отримання інтегрованого дозволу, статті щодо відмови, зупинення, анулювання такого дозволу.

До закону внесли зміни, згідно з якими кошти за видачу інтегрованого дозволу зараховуються до спеціального, а не загального фонду державного бюджету України.

"Комітет прийняв рішення затвердити законопроект у новій редакції з урахуванням правок, проголосованих під час засідання комітету", - сказано у повідомленні.