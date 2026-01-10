Зеленський: є результати спецоперацій СБУ та погоджено нові

Зеленський підкреслив важливість того моменту, що бойові операції СБУ реалізуються саме так, як потрібно Україні.

"Євгеній доповів щодо деталей операцій, які відбулися нещодавно. На сьогодні ще зарано говорити про них публічно, але результати, на які ми розраховували, є. Нові операції теж погоджені", - зазначив він.

Зеленський додав, що СБУ не менш активно діє й на внутрішньому фронті. Співробітники Служби протидіють диверсіям РФ, блокують колабораційну діяльність та роботу російських структур.

"Служба безпеки України продовжує протидію і всім формам диверсій проти України, а також проявам колаборації з ворогом. Будь-яка діяльність російських структур в Україні незмінно блокується. Дякую всім оперативникам і спецпризначенцям СБУ, які захищають нашу державу та українські національні інтереси. Слава Україні!", - написав президент.