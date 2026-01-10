RU

Зеленский: есть результаты спецопераций СБУ и согласованы новые

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и врио главы СБУ Евгений Хмара (Зеленский / Telegram)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с временно исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины Евгением Хмарой. По его словам, есть результаты спецопераций, а также будут новые операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.

Зеленский подчеркнул важность того момента, что боевые операции СБУ реализуются именно так, как нужно Украине.

"Евгений доложил о деталях операций, которые состоялись недавно. На сегодня еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть. Новые операции тоже согласованы", - отметил он.

Зеленский добавил, что СБУ не менее активно действует и на внутреннем фронте. Сотрудники Службы противодействуют диверсиям РФ, блокируют коллаборационистскую деятельность и работу российских структур.

"Служба безопасности Украины продолжает противодействие и всем формам диверсий против Украины, а также проявлениям коллаборации с врагом. Любая деятельность российских структур в Украине неизменно блокируется. Спасибо всем оперативникам и спецназовцам СБУ, которые защищают наше государство и украинские национальные интересы. Слава Украине!", - написал президент.

Фото: Зеленский / Telegram

 

Напомним, что Служба безопасности Украины 5 января получила нового временно исполняющего обязанности председателя. Им назначили генерал-майора, руководителя ЦСО "А" СБУ Евгения Хмару.

В то же время Василий Малюк, который руководил СБУ с 2022 года, покинул пост главы ведомства. Представление на его увольнение 9 января поступило в Раду. Сам Малюк он уверяет, что останется в системе службы, чтобы "реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня".

Подробнее о том, кто такой Евгений Хмара - в материале РБК-Украина.

