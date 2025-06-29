Є постраждалі: стало відомо про наслідки атаки Росії на Черкащину

Атака на Україну 29 червня

Росіяни здійснили комбіновану атаку на українські міста. Увечері 28 червня вони запустили дрони, через що повітряна тривога була оголошена через атаку практично у всіх областях.

Ворог підняв у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а вночі злетів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. По Україні було запущено крилаті ракети.

Зокрема, Росія завдала комбінованого удару по Кременчуку. Унаслідок атаки на підприємство сталася пожежа.

Також РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Також спалахнула пожежа на підприємстві. Інформація про постраждалих не надходила.

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